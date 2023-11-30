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В результате взрыва в Ростовской области погибло 12 контрактников

1:01
Происшествия

12 морских пехотинцев погибли в результате взрыва, который произошёл 3 ноября на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области. Обстоятельства этого инцидента расследуются главным военным следственным управлением Следственного комитета (СК), сообщает портал 161. RU.

В результате взрыва в Ростовской области погибло 12 контрактников
Фото: Фото: ГСУ СК России

Три источника, представляющие силовые структуры, армию и следственные органы, подтвердили информацию о том, что погибшие являются военнослужащими из Приморского края.

Предварительная причина взрыва связана с несоблюдением техники безопасности во время разведения костра, который был разожжён рядом с блоками боеприпасов. Один из собеседников издания уточнил, что снаряд гранатомёта РПГ-7 скатился в костёр и взорвался. В результате восемь человек погибли на месте, а ещё восемь получили ранения. Четверо тяжелораненых бойцов умерли в госпитале.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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