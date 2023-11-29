Появилось одно из последних видео 15-летней Даяны Двизовой, которая погибла в Турции. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.
В посте указано, что на видео девушка радуется предстоящим выходным в Стамбуле.
Полиция в турецком городе Бодрум обнаружила тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны после того, как их родственники сообщили о их пропаже. Тела, завёрнутые в простыни, были найдены на крутом склоне у обочины дороги.
В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают подозреваемого.
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