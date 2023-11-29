В видеозаписи с виллы убитых в Турции россиянки и её дочери девушка радуется предстоящим выходным в Стамбуле

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появилось одно из последних видео 15-летней Даяны Двизовой, которая погибла в Турции. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.

В посте указано, что на видео девушка радуется предстоящим выходным в Стамбуле.

Полиция в турецком городе Бодрум обнаружила тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны после того, как их родственники сообщили о их пропаже. Тела, завёрнутые в простыни, были найдены на крутом склоне у обочины дороги.

В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают подозреваемого.