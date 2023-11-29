Россиянка Ирина Двизова и её дочь Даяна были застрелены. Их тела перевезли в пригород турецкого Бодрума. Детали убийства раскрыл Telegram-канал Shot.
Одна из версий говорит, что бывший муж Двизовой, гражданин Финляндии, может быть причастен к убийству. Сейчас он разыскивается всеми службами.
По информации предварительного расследования, преступник завернул тела в простыни, поместил их в автомобиль и вывез за город. Позднее тела были обнаружены на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну, находясь в трёх метрах друг от друга. Жертвы имели огнестрельные ранения.
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