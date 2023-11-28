Американка предстала перед судом за то, что ходила на уроки в школу, притворяясь своей 13-летней дочерью.
Как сообщает издание Complex, за обман суд назначил 32-летней Кейси Гарсия шесть месяцев условного срока, 700 долларов штрафа и 100 часов общественных работ. Оказалось, что женщина зашла в школу, где учится её 13-летняя дочь, и сходила вместо неё на все уроки, которые были по расписанию в этот день.
Возможно, об этом обмане так никто бы и не узнал, если бы сама Гарсия не написала в соцсетях о том, что сделала. Женщина объяснила, что провела этот эксперимент, чтобы доказать, что посторонний взрослый человек может легко попасть на территорию школы, и об этом никто даже не узнает.
"Нам нужна лучшая безопасность в наших школах", — сделала вывод мать девочки.
Адвокат женщины считает, что наказывать её вообще было не за что.
"Она хотела только подчеркнуть необходимость повышения безопасности в школах", — сказал правозащитник, которого цитирует издание.
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