Американке дали условный срок за то, что она посещала школу под видом 13-летней дочери

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американка предстала перед судом за то, что ходила на уроки в школу, притворяясь своей 13-летней дочерью.

Фото: openverse.org by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает издание Complex, за обман суд назначил 32-летней Кейси Гарсия шесть месяцев условного срока, 700 долларов штрафа и 100 часов общественных работ. Оказалось, что женщина зашла в школу, где учится её 13-летняя дочь, и сходила вместо неё на все уроки, которые были по расписанию в этот день.

Возможно, об этом обмане так никто бы и не узнал, если бы сама Гарсия не написала в соцсетях о том, что сделала. Женщина объяснила, что провела этот эксперимент, чтобы доказать, что посторонний взрослый человек может легко попасть на территорию школы, и об этом никто даже не узнает.

"Нам нужна лучшая безопасность в наших школах", — сделала вывод мать девочки.

Адвокат женщины считает, что наказывать её вообще было не за что.

"Она хотела только подчеркнуть необходимость повышения безопасности в школах", — сказал правозащитник, которого цитирует издание.