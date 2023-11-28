Курьер мошенников из Пермского края украденные у пенсионерки деньги потратил в стриптиз-клубе

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пермском крае задержали курьера мошенников, который вместо того, чтобы отправить своим "работодателям" украденные деньги, потратил их в стриптиз-клубе.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0

В управлении МВД по региону уточнили, что в Куеде мошенники позвонили 72-летней пенсионерке от имени её дочери, которая якобы попала в ДТП. Взволнованная пенсионерка сразу отдала злоумышленникам 174 тысячи рублей через присланного ими курьера.

Однако курьер решил не спешить с передачей денег, подумав, что можно сделать это и утром, и вечером этого дня отправился в стриптиз-клуб. Там молодой человек благополучно спустил 100 тысяч рублей из тех, кто мошенники украли у пенсионерки.

Домой из стриптиз-клуба курьер поехал на такси, где и забыл свой телефон. Таксист отдал забытый смартфон полицейским. Вскоре курьер был задержан как мошенника.