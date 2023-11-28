Мошенники пишут пермякам от имени спикера Заксобрания Пермского края

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Мошенники активно используют имена и изображения известных личностей в Перми для проведения мошеннических схем через мессенджер Telegram. Недавно они представились спикером Законодательного Собрания Пермского края Валерием Сухих и начали отправлять сообщения жителям региона.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Канал ЗС Пермского края в Telegram подтвердил, что учётная запись не принадлежит настоящему спикеру. Жителей Перми просят игнорировать подобные сообщения и блокировать отправителей.

Ранее мошенники использовали имена и фотографии других известных личностей в Перми, таких как глава города Эдуард Соснин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков, первый заместитель главы администрации города Ольга Андрианова и глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов. Этот вид мошенничества актуален не только в Перми, но и в различных регионах России, сообщает properm.ru.

Также есть примеры в Омской области, когда с фейковых страниц в соцсети "ВКонтакте" граждан пытались обмануть якобы от лица региональных министров сельского хозяйства и здравоохранения.

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