Пассажирка автобуса выпала под поезд в Бразилии

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В столице Бразилии пассажирка автобуса выпала под поезд и была им разрезана пополам, пишет Daily Mirror.

Фото: CB/D.A Press by Minervino Júnior

ЧП произошло 17 ноября. 37-летняя Джулия де Альбукерке Виолато стала, как и другие её попутчики, жертвой самонадеянности водителя. Он попытался проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом и не успел.

Поезд врезался в автобус на полной скорости, хотя машинист и пытался затормозить. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, а Джулию выбросило на рельсы, и локомотив буквально разрубил её пополам.

Мать погибшей рассказала, что трагедия произошла, когда её дочь ехала в благотворительный магазин, чтобы сдать туда одежду для малоимущих. Женщина считает виновником водителя: это "не несчастный случай, это было преступление", убеждена она.

Погибшая была доброй девушкой

Момент аварии