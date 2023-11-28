В столице Бразилии пассажирка автобуса выпала под поезд и была им разрезана пополам, пишет Daily Mirror.
ЧП произошло 17 ноября. 37-летняя Джулия де Альбукерке Виолато стала, как и другие её попутчики, жертвой самонадеянности водителя. Он попытался проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом и не успел.
Поезд врезался в автобус на полной скорости, хотя машинист и пытался затормозить. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, а Джулию выбросило на рельсы, и локомотив буквально разрубил её пополам.
Мать погибшей рассказала, что трагедия произошла, когда её дочь ехала в благотворительный магазин, чтобы сдать туда одежду для малоимущих. Женщина считает виновником водителя: это "не несчастный случай, это было преступление", убеждена она.
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