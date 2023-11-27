Сильнейший снегопад, обрушившийся на Московский регион, привел к повреждению некоторых объектов, в том числе и спортивных.
Так под Зеленоградом из-за обильного снегопада обрушился спортвный комплекс "Зевс", где проводилдись занятия по пляжным видам спорта. Тяжелый мокрый снег прогнул тент и удерживающие его балки.
Об этом происшествии в населенном пункте Алабушево в понедельник, 27 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.
Прстрадавших удалось избежать из-за того, что обрушение произошло ранним утром, когда в помещении еще никого не было.
Ожидается, что снегопад продолжится и сегодня и может стать самым интенсивным за последние 40 лет, сообшил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что на этой неделе в Москве установятся морозы в -15 градусов.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.