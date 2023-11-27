Метеоролог Вильфанд спрогнозировал москвичам "нескучную" погоду на неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил жителям московского региона "нескучный" прогноз погоды на начавшуюся с сильнейших снегопадов неделю.

Фото: https://akb-s.ru/

Приход в столицу России настоящих январских холодов пообещал Вильфанд. Температура в середине недели может опустится до отметки в 15 градусов ниже нуля, сообщил метеоролог агентству ТАСС.

"Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего 6-7 суток с таким температурным фоном фиксируется", — предупреждает москвичей и гостей города Роман Вильфанд.

В четверг температура немного повысится, но будет сохраняться в пределах -5…-8 градусов. А пик снегопада придется на четверг, 30 ноября.

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