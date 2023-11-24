Мать с ребёнком чудом спаслись от кирпича, упавшего с фасада многоэтажки в Тюмени

1:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени возле дома на улице Демьяна Бедного кирпич едва не поразил женщину с коляской. Представители управляющей компании утверждают, что расследуют обстоятельства.

Фото: Openverse by andresmh is licensed under CC BY-SA 2.0

Местные жители опубликовали видеозапись с камеры наблюдения одного из подъездов в социальных сетях. На записи видна мать, гуляющая с ребенком. Проходя мимо подъезда, всего в нескольких сантиметрах от неё падает и разбивается кирпич.

Сообщается, что злосчастный кирпич упал с фасада дома. Также горожане утверждают, что управляющая компания никак не реагирует на подобные инциденты.

"Управляющая компания ничего не предпринимает, говорят: 'Что мы можем сделать?'. По этому тротуару ежедневно проходят дети в школу и обратно, а также множество мам с колясками. На видео видно, что буквально за секунду до этого кирпич мог упасть либо на коляску, либо на девушку", — написал пользователь Андрей.

Тем временем видео активно распространяется в социальных сетях. На один из постов якобы отреагировал представитель управляющей компании. Он заявил, что житель дома лично сообщил директору компании о случившемся. Сотрудники коммунальной службы немедленно провели визуальный осмотр дома, и в настоящее время альпинисты работают по указанному адресу, сообщает nashgorod.ru.

"Это первый случай подобного рода, и нам пока неизвестно, откололся ли кирпич от фасада или его кто-то сбросил. Управляющая компания предпринимает все возможные меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Просим вас не делать поспешных выводов, ситуация находится под контролем директора управляющей компании", — отметил Иван Я., представившийся в социальной сети представителем управляющей компании.