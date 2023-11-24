Из Тюмени выдворят мигранта, прожившего в РФ пять лет вместо трёх месяцев

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Викулово в Тюмени гражданина Республики Узбекистан отдали под суд в связи с нарушением правил пребывания в России.

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"21 февраля 2018 года он въехал в Россию без визы на разрешенный срок временного пребывания в 90 дней и до сих пор пребывает в стране, нарушив установленные сроки и уклоняясь от выезда, не обладая необходимыми документами, подтверждающими его право на нахождение на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый Куряз А. признал свою вину, отметив, что ранее не обращался в миграционную службу для получения гражданства. Он также пояснил, что в России у него нет родственников или жилья, а несколько лет назад утратил свои документы. Тем не менее, он выразил просьбу остаться в стране, сообщает tmn.aif.ru.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил. Помимо штрафа в 2 тысячи рублей ему всё же придется покинуть Россию. В пресс-службе судебной системы отметили, что это решение может быть обжаловано.