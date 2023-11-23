В Петербурге задержан покупатель, который заплатил за все свои продукты цену одной картофелины

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан мошенник, который заплатил за выбранные им продукты стоимость одной картофелины.

Фото: Openverse by Александр Мотин is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как рассказали в региональном главке Росгвардии, 19 ноября мужчина сходил за покупками в супермаркет на проспекте Художников, однако на кассе самообслуживания решил всех обхитрить. Он положил на весы одну картофелину, и получившийся в результате взвешивания штрих-код наклеил на все остальные свои продукты.

Когда мужчина сделал так в первый раз, он спокойно ушёл из магазина, однако его действия не остались незамеченными сотрудниками торговой точки. Мошенника задержали, когда он пришёл в супермаркет в следующий раз.

"И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (кнопку тревожной сигнализации — Прим. ред.)", — сказано в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.

Полиция задержала нечистоплотного покупателя поздно вечером 22 ноября.