В Санкт-Петербурге задержан мошенник, который заплатил за выбранные им продукты стоимость одной картофелины.
Как рассказали в региональном главке Росгвардии, 19 ноября мужчина сходил за покупками в супермаркет на проспекте Художников, однако на кассе самообслуживания решил всех обхитрить. Он положил на весы одну картофелину, и получившийся в результате взвешивания штрих-код наклеил на все остальные свои продукты.
Когда мужчина сделал так в первый раз, он спокойно ушёл из магазина, однако его действия не остались незамеченными сотрудниками торговой точки. Мошенника задержали, когда он пришёл в супермаркет в следующий раз.
"И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (кнопку тревожной сигнализации — Прим. ред.)", — сказано в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.
Полиция задержала нечистоплотного покупателя поздно вечером 22 ноября.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.