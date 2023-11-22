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В Набережных Челнах пенсионерка едва не погибла от рук своего внука

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Происшествия

28-летнего жителя Татарстана обвиняют в покушении на убийство пожилой родственницы.

В Набережных Челнах пенсионерка едва не погибла от рук своего внука
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

По информации регионального СУ СК, молодой человек несколько дней распивал алкогольные напитки. Чтобы не стать объектом нравоучений со стороны родителей, мужчина попросился на ночлег к 77-летней бабушке.

Избежать скандала подвыпившему челнинцу не удалось. Пенсионерка и внук серьёзно повздорили, после чего гость пять раз ударил родственницу молотком по голове.

Оставив израненную женщину одну, парень попросту покинул жилище. На зов о помощи откликнулся сын потерпевшей, который тут же позвонил в "скорую".

Что касается агрессивного внука, то его вскоре настигли правоохранители. Молодой человек находится под стражей.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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