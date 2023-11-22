28-летнего жителя Татарстана обвиняют в покушении на убийство пожилой родственницы.
По информации регионального СУ СК, молодой человек несколько дней распивал алкогольные напитки. Чтобы не стать объектом нравоучений со стороны родителей, мужчина попросился на ночлег к 77-летней бабушке.
Избежать скандала подвыпившему челнинцу не удалось. Пенсионерка и внук серьёзно повздорили, после чего гость пять раз ударил родственницу молотком по голове.
Оставив израненную женщину одну, парень попросту покинул жилище. На зов о помощи откликнулся сын потерпевшей, который тут же позвонил в "скорую".
Что касается агрессивного внука, то его вскоре настигли правоохранители. Молодой человек находится под стражей.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.