Маньяка Евгения Чуплинского этапировали в СИЗО Новосибирска

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионера МВД Евгения Чуплинского, известного как Чупа-Чупс, перевезли из колонии особого режима "Снежинка" в СИЗО Новосибирска для участия в следственных действиях по новым уголовным делам. Об этом сообщает НГС со ссылкой на свои источники.

Фото: Фото: ГСУ СК России

В 2018 году Чуплинский был осуждён на пожизненный срок за убийство шести женщин в период с 1997 по 2004 год. Он также был оправдан в 13 случаях из-за истечения срока давности. Общее число преступлений, которые он признал, составляет 29, в том числе 12 из его жертв числились пропавшими без вести.

Когда Чуплинский служил в погранвойсках КГБ СССР, к нему прилепилась кличка "Чупа-Чупс". Его так назвали из-за его фамилии и сладкой, приятной натуры, а также из-за его привычки угождать начальству. Это же прозвище последовало за ним и во время его службы в милиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина получил 17 лет за убийство двухлетнего ребёнка.