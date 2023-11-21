В Екатеринбурге мужчина получил 17 лет за убийство двухлетнего ребёнка

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге суд в Берёзовском вынес приговор Роману Большакову, который задушил двухлетнюю девочку. Ему назначено наказание в виде 17 лет строгого режима, сообщает E1. RU.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Преступление произошло в мае в квартире сожительницы Большакова, в то время как её мать была на работе. Ребёнок начал плакать, и мужчина не смог успокоить его, поэтому решил убить. Следователи провели допросы свидетелей и судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что Большаков был вменяем и осознавал последствия своих действий.

Как сообщили в полиции Екатеринбурга, Большаков, который убил двухлетнюю девочку, ранее не имел судимостей и официально не работал. Во время допроса он признался в совершении преступления. Мать погибшей девочки занималась уборкой и подрабатывала в качестве продавщицы мороженого. Мужчина часто оставался с ребёнком, чтобы приглядывать за ним.