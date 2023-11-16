В Екатеринбурге четвёртый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 12 ноября пропала 15-летняя Полина Гайнулина. В настоящее время полиция и волонтёры активно ищут девочку. Об этом пишет портал e1. ru.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

К счастью, девочка удалось связаться с полицией, однако она не вернулась домой.

Отдел полиции № 7 занимается поиском этой несовершеннолетней. Выяснилось, что ранее она уже уходила из дома без разрешения.

"Она выходит на связь, однако по месту жительства не появляется. Полиция устанавливает её местонахождение", — передали правоохранители.

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