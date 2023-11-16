В Екатеринбурге 12 ноября пропала 15-летняя Полина Гайнулина. В настоящее время полиция и волонтёры активно ищут девочку. Об этом пишет портал e1. ru.
К счастью, девочка удалось связаться с полицией, однако она не вернулась домой.
Отдел полиции № 7 занимается поиском этой несовершеннолетней. Выяснилось, что ранее она уже уходила из дома без разрешения.
"Она выходит на связь, однако по месту жительства не появляется. Полиция устанавливает её местонахождение", — передали правоохранители.
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