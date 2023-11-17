Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала про эвакуацию: всё произошло очень быстро

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из жильцов здания в Астрахани, где обрушились два подъезда, рассказал о процессе эвакуации. Женщина отметила, что всё произошло очень быстро, и она едва успела надеть своё пальто.

Фото: Telegram губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Жительница услышала шум в подъезде и подумала, что кто-то пьяный стучится в дверь. Она удивилась, поскольку обычно было тихо.

"Я в ночнухе стою. Вот в чём была, в том и… Говорю, дайте мне хоть тёплое пальто взять, на улице холодно", — поделилась жительница пострадавшего дома с Телеканалом "360".

Женщина также отметила, что в здании постоянно возникали проблемы с канализацией, и все их жалобы оказывались безрезультатными.

"Канализация задолбала <…> подмывает же", — возмутилась собеседница издания.

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