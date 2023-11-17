Один из жильцов здания в Астрахани, где обрушились два подъезда, рассказал о процессе эвакуации. Женщина отметила, что всё произошло очень быстро, и она едва успела надеть своё пальто.
Жительница услышала шум в подъезде и подумала, что кто-то пьяный стучится в дверь. Она удивилась, поскольку обычно было тихо.
"Я в ночнухе стою. Вот в чём была, в том и… Говорю, дайте мне хоть тёплое пальто взять, на улице холодно", — поделилась жительница пострадавшего дома с Телеканалом "360".
Женщина также отметила, что в здании постоянно возникали проблемы с канализацией, и все их жалобы оказывались безрезультатными.
"Канализация задолбала <…> подмывает же", — возмутилась собеседница издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.