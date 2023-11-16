СК о причине обрушения дома в Астрахани: повреждены несущие конструкции

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

СУ СК по Астраханской области возбудил уголовное дело после обрушения многоквартирного дома.

Фото: СК РФ

По информации ведомства, на улице Вокзальной Ленинского района города обрушились 3 и 4 подъезды пятиэтажки. Под завалами найдено тело 84-летней пенсионерки. Сколько всего погибших и пострадавших, пока неизвестно.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — сообщили в региональном СУ СК.

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