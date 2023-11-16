Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцы которой не выходили на связь, оказалась пустой

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцы которой не выходили на связь, оказалась пустой. Об этом проинформировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Фото: Telegram губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Глава региона уточнил, что новых данных касательно пострадавших пока не поступало.

"Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56-я квартира была пустой", — написал Бабушкин в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жители пострадавшего дома должны обратиться в администрацию Ленинского района города 17 ноября с 8 утра.

В вечернее время 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилой пятиэтажки, расположенной на Привокзальной площади. Незадолго до обрушения на стене дома появилась трещина, которую заметили жители и проинформировали об этом сотрудников спецслужб.

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