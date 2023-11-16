В Ульяновской области правоохранителями был задержан 12-летний мальчик, который пытался поджечь релейный шкаф.
По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Первым забил тревогу машинист поезда, который увидел школьника рядом с батарейным и релейным шкафами. Вскоре к месту ЧП приехали полицейские. Оказалось, что мальчик успел облить шкаф горючим и готовился к тому, чтобы поджечь его.
Оперативники пресекли правонарушение. Как выяснилось, школьник, планировавший диверсию, учится в одной из местных гимназий. По словам мальчика, на него оказывали давление спецслужбы Украины. Ребёнок испугался, что его близким грозит расправа.
После попытки уничтожения релейного шкафа было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее политолог Александр Андрианов заявил, что украинские спецслужбы стали активно вовлекать российских подростков в совершение диверсионных актов.
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