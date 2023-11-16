Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Николаеве на юге Украины прогремела серия взрывов
Вашингтон "в раздражённой форме" отказал Киеву в замене Залужного на Сырского
Учёные выяснили влияние сменной работы на артериальное давление
После ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело
Житель Хакасии насильно удерживал на ферме женщину и двух мужчин
Президент Израиля Герцог выразил сожаления о гибели людей в Газе
СКР возбудил уголовные дела на 520 наемников из 44 стран
Болгария ввела налог на российский газ для снижения его конкурентоспособности
Mash: подготовку к теракту Дарьи Треповой* курировал мужчина под псевдонимом "Гештальт"

Под Ульяновском школьник пытался поджечь релейный шкаф из-за угроз спецслужб Украины

1:05
Происшествия

В Ульяновской области правоохранителями был задержан 12-летний мальчик, который пытался поджечь релейный шкаф.

Под Ульяновском школьник пытался поджечь релейный шкаф из-за угроз спецслужб Украины
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Первым забил тревогу машинист поезда, который увидел школьника рядом с батарейным и релейным шкафами. Вскоре к месту ЧП приехали полицейские. Оказалось, что мальчик успел облить шкаф горючим и готовился к тому, чтобы поджечь его. 

Оперативники пресекли правонарушение. Как выяснилось, школьник, планировавший диверсию, учится в одной из местных гимназий. По словам мальчика, на него оказывали давление спецслужбы Украины. Ребёнок испугался, что его близким грозит расправа.

После попытки уничтожения релейного шкафа было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее политолог Александр Андрианов заявил, что украинские спецслужбы стали активно вовлекать российских подростков в совершение диверсионных актов. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон прибыл с визитом в Киев
В Люберцах из головы мужчины вырезали опухоль с теннисный мяч
Драгоценный российский минерал окажется под санкциями
Онколог назвал три основных фактора развития рака желудка
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Башаров признался, что ему тяжело сталкиваться с горем
В сибирской библиотеке обнаружили книгу, изданную в 1570 году первопечатником Федоровым
Найденный мёртвым экс-клавишник "Би-2" Николай Плявин был плох ещё накануне смерти
СБ ООН принял резолюцию о перемирии в секторе Газа
Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что не учились ресторанному делу, а жили в этом
FT: Израиль намерен оставить "мощные силы" в Газе в ближайшем будущем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников