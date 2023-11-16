Под Ульяновском школьник пытался поджечь релейный шкаф из-за угроз спецслужб Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ульяновской области правоохранителями был задержан 12-летний мальчик, который пытался поджечь релейный шкаф.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Первым забил тревогу машинист поезда, который увидел школьника рядом с батарейным и релейным шкафами. Вскоре к месту ЧП приехали полицейские. Оказалось, что мальчик успел облить шкаф горючим и готовился к тому, чтобы поджечь его.

Оперативники пресекли правонарушение. Как выяснилось, школьник, планировавший диверсию, учится в одной из местных гимназий. По словам мальчика, на него оказывали давление спецслужбы Украины. Ребёнок испугался, что его близким грозит расправа.

После попытки уничтожения релейного шкафа было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее политолог Александр Андрианов заявил, что украинские спецслужбы стали активно вовлекать российских подростков в совершение диверсионных актов.