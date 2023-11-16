В Смоленской области на земельном участке, принадлежащем местному жителю, обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) испанского производства Columba, запущенный украинскими военными.
По информации SHOT, боевики ВСУ впервые попытались атаковать территорию РФ с помощью испанского дрона.
Специалисты, прибывшие на место ЧП, подтвердили, что речь идёт о БПЛА Columba со взрывным устройством.
Рядом с этим дроном оперативники нашли ещё один беспилотник. Жертв и пострадавших при падении БПЛА нет.
Ранее стало известно, что ВСУ направили в сторону Брянска два беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений в регионе нет.
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