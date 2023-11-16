Под Смоленском найден ранее не применявшийся ВСУ дрон Columba со взрывчаткой

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Смоленской области на земельном участке, принадлежащем местному жителю, обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) испанского производства Columba, запущенный украинскими военными.

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации SHOT, боевики ВСУ впервые попытались атаковать территорию РФ с помощью испанского дрона.

Специалисты, прибывшие на место ЧП, подтвердили, что речь идёт о БПЛА Columba со взрывным устройством.

Рядом с этим дроном оперативники нашли ещё один беспилотник. Жертв и пострадавших при падении БПЛА нет.

Ранее стало известно, что ВСУ направили в сторону Брянска два беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений в регионе нет.