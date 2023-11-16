Жертв и пострадавших в результате ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Брянска, нет.
По словам главы Брянской области Александра Богомаза, какие-либо разрушения на объектах инфраструктуры не выявлены.
Как пояснил губернатор, средства противовоздушной обороны России уничтожили два дрона самолётного типа, которые направлялись к областному центру.
Руководитель региона поблагодарил российских военных и специалистов экстренных служб за оперативное уничтожение БПЛА.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ночью 16 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить атаки на Брянскую область и Крымский полуостров с помощью беспилотников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.