Губернатор Богомаз: при уничтожении беспилотников у Брянска никто не пострадал

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жертв и пострадавших в результате ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Брянска, нет.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, какие-либо разрушения на объектах инфраструктуры не выявлены.

Как пояснил губернатор, средства противовоздушной обороны России уничтожили два дрона самолётного типа, которые направлялись к областному центру.

Руководитель региона поблагодарил российских военных и специалистов экстренных служб за оперативное уничтожение БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ночью 16 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить атаки на Брянскую область и Крымский полуостров с помощью беспилотников.