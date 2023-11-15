Стрелявших возле ЗАГСа в подмосковном Пушкино задержали

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Свадьба со стрельбой состоялась ещё 10 ноября, но первые задержания прошли накануне. Полицейские изъяли два пистолета с охолощенным стволом.

Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

Видео происшествия широко разошлось в социальных сетях. В частности, его опубликовал Telegram-канал Readovka.

На кадрах видно, что жених, спускаясь с невестой по ступенькам ЗАГСа, поднимает вверх руку с пистолетом и производит несколько выстрелов в воздух. Тут же оружие появляется в толпе у одного из гостей мероприятия. На следующих кадрах пистолет уже в руках невесты, которая повторяет действия супруга на фоне автомобиля "Мерседес".

Случай оказался настолько резонансным, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Пристальное внимание к произошедшему со стороны Следственного комитета среди прочего объясняется тем, что неподалёку от места стрельбы находился детский сад и многоквартирный дом, где гуляли родители с детьми.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту произошедшего задержаны 10 человек и заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).