Свадьба со стрельбой состоялась ещё 10 ноября, но первые задержания прошли накануне. Полицейские изъяли два пистолета с охолощенным стволом.
Видео происшествия широко разошлось в социальных сетях. В частности, его опубликовал Telegram-канал Readovka.
На кадрах видно, что жених, спускаясь с невестой по ступенькам ЗАГСа, поднимает вверх руку с пистолетом и производит несколько выстрелов в воздух. Тут же оружие появляется в толпе у одного из гостей мероприятия. На следующих кадрах пистолет уже в руках невесты, которая повторяет действия супруга на фоне автомобиля "Мерседес".
Случай оказался настолько резонансным, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Пристальное внимание к произошедшему со стороны Следственного комитета среди прочего объясняется тем, что неподалёку от места стрельбы находился детский сад и многоквартирный дом, где гуляли родители с детьми.
Пострадавших в результате инцидента нет. По факту произошедшего задержаны 10 человек и заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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