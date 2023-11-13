Полномочного министра Аргентины ограбили во время шопинга в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил о краже самоката у атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины, полномочного министра южноамериканской страны Алонсо Пабло Феррандо в Москве. По данным канала, транспортное средство дипломата было угнано возле ТРЦ "Европейский". Феррандо, припарковав свой самокат, отправился в "Европейский" за покупками и, вернувшись, обнаружил, что его электросамокат исчез.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Аргентинский атташе обратился в московскую полицию, запрашивая помощь в поиске угнанного самоката и требуя сурового наказания для виновных в соответствии с российским законодательством. По информации Mash, правоохранители уже занимаются поисками злоумышленника с использованием записей с камер наблюдения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Попытка покушения на вице-президента Аргентины