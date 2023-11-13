Полномочного министра Аргентины ограбили во время шопинга в Москве

Telegram-канал Mash сообщил о краже самоката у атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины, полномочного министра южноамериканской страны Алонсо Пабло Феррандо в Москве. По данным канала, транспортное средство дипломата было угнано возле ТРЦ "Европейский". Феррандо, припарковав свой самокат, отправился в "Европейский" за покупками и, вернувшись, обнаружил, что его электросамокат исчез.
Аргентинский атташе обратился в московскую полицию, запрашивая помощь в поиске угнанного самоката и требуя сурового наказания для виновных в соответствии с российским законодательством. По информации Mash, правоохранители уже занимаются поисками злоумышленника с использованием записей с камер наблюдения.
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