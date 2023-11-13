Кратковременные ограничения на полеты были зарегистрированы в двух аэропортах Москвы

Пассажиры в аэропортах Внуково и Домодедово столкнулись с беспокойством — вечером 11 ноября на вылеты и прием самолетов ввели ограничения. В пресс-службе одного из аэропортов подчеркнули, что такие меры были кратковременными.

Фото: Фото: ru.freepik.com

Во Внуково ограничения были установлены на 13 минут: с 22.07 до 22.20, когда сняли все ограничения. Второй аэропорт практически так же быстро перешел на работу в штатном режиме, поэтому перерыв по времени был, можно сказать, незаметным.

Далее обе авиагавани работали в штатном режиме: все передвижения самолетов шли по расписанию. Причины подобного инцидента не озвучены.

Ранее мы писали, что в трёх аэропортах Москвы задержали или отменили 17 рейсов 9 ноября.

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