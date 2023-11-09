В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 17 рейсов

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В трех аэропортах Москвы в четверг, 9 ноября, отменили и задержали 17 рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписания».

Известно, что во Внуково три самолета вылетели не по графику, два перелета были отменены. В Шереметьево два рейса были задержаны, еще два — отменили. В Домодедово пять рейсов задержали, а три не состоялись.

О причинах отмены и переноса времени вылета воздушных судов из Москвы ничего неизвестно.

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