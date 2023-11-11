Из-за долга по алиментам жителю Ленинградской области отрезали член

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медицинский персонал из больницы в Гатчине Ленинградской области поделился информацией о произошедшем инциденте. В медицинское учреждение поступил 45-летний мужчина, у которого отсутствовала часть полового органа.

Фото: Openverse by CapCase is licensed under CC BY 2.0

Пациент был доставлен в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения и не смог разъяснить, что произошло. Ему была проведена операция, в результате которой удалось восстановить функцию мочеиспускания. Предполагается, что травмы были причинены ему ножом.

Ранее данный человек был объявлен в розыск приставами по поводу неуплаты алиментов в размере 57 тысяч рублей. Также ему были предъявлены обвинения в совершении хулиганских действий.

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Вернулся педофил, которому отрезали член