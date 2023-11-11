Медицинский персонал из больницы в Гатчине Ленинградской области поделился информацией о произошедшем инциденте. В медицинское учреждение поступил 45-летний мужчина, у которого отсутствовала часть полового органа.
Пациент был доставлен в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения и не смог разъяснить, что произошло. Ему была проведена операция, в результате которой удалось восстановить функцию мочеиспускания. Предполагается, что травмы были причинены ему ножом.
Ранее данный человек был объявлен в розыск приставами по поводу неуплаты алиментов в размере 57 тысяч рублей. Также ему были предъявлены обвинения в совершении хулиганских действий.
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