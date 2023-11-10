За попытку взорвать вокзал Минвод мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы

12 лет своей жизни проведет в тюрьме и колонии строго режима участник террористической организации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который планировал взорвать железнодорожный вокзал города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном УФСБ.

"Южный окружной военный суд признал Гусейнова Ниджата Дурсуна оглы виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", — цитирует агентство ведомство.

Уточняется, что осуждённый, будучи членом ИГИЛ*, готовил теракт весной 2022 года. Однако планам преступника не суждено было сбыться. Его во время попытки устроить взрыв на вокзале задержали сотрудники краевого УФСБ.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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