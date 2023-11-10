12 лет своей жизни проведет в тюрьме и колонии строго режима участник террористической организации.
Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который планировал взорвать железнодорожный вокзал города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном УФСБ.
"Южный окружной военный суд признал Гусейнова Ниджата Дурсуна оглы виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", — цитирует агентство ведомство.
Уточняется, что осуждённый, будучи членом ИГИЛ*, готовил теракт весной 2022 года. Однако планам преступника не суждено было сбыться. Его во время попытки устроить взрыв на вокзале задержали сотрудники краевого УФСБ.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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