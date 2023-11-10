Исчезнувший самолёт Ан-2 на Чукотке мог совершить посадку в Тундре в 16 километрах от Полярного

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Чукотке исчез самолёт Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа". Появились подробности инцидента.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как сообщает Telegram-канал Baza, воздушное судно, предположительно, совершило аварийную посадку в Тундре. Самолёт выполнял рейс из Певека в Полярный, но внезапно начал снижение и подал сигнал бедствия около 14:30.

На борту находились два члена экипажа и один пассажир. Одного из них зовут Лёвин Алексей, другого — Петреченко Олег.

По предварительным данным, самолёт приземлился в Тундре примерно в 16 километрах от Полярного. На поиск вылетел вертолёт Ми-2, но из-за сильного ветра операцию пришлось перенести на следующий день. На данный момент проводится поисковая операция с использованием вездехода.

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