На Чукотке исчез самолёт Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа". Появились подробности инцидента.
Как сообщает Telegram-канал Baza, воздушное судно, предположительно, совершило аварийную посадку в Тундре. Самолёт выполнял рейс из Певека в Полярный, но внезапно начал снижение и подал сигнал бедствия около 14:30.
На борту находились два члена экипажа и один пассажир. Одного из них зовут Лёвин Алексей, другого — Петреченко Олег.
По предварительным данным, самолёт приземлился в Тундре примерно в 16 километрах от Полярного. На поиск вылетел вертолёт Ми-2, но из-за сильного ветра операцию пришлось перенести на следующий день. На данный момент проводится поисковая операция с использованием вездехода.
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