ГУ МЧС: самолёт Ан-2 пропал в небе над Чукоткой

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Исчёз самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж Авиа" над Чукоткой в ходе выполнения рейса Певек-Ас Полярный-Певек. На борту находилось три человека, в том числе один пассажир. Самолёт принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа".

Фото: Openverse by sigmama is licensed under CC BY 2.0.

Воздушное судно пропало без известия. На поиски отправились вертолет и вездеход. Об этом проинформировали РИА Новости в ГУ МЧС.

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