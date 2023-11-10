Исчёз самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж Авиа" над Чукоткой в ходе выполнения рейса Певек-Ас Полярный-Певек. На борту находилось три человека, в том числе один пассажир. Самолёт принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа".
Воздушное судно пропало без известия. На поиски отправились вертолет и вездеход. Об этом проинформировали РИА Новости в ГУ МЧС.
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О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.