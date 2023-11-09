Иерей призывает закрыть магазин магии в Перми

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иерей Сергей Кармашев, настоятель прихода Собора Петра и Павла, выступил с призывом закрыть Мастерскую магии "Две метлы" в Перми, которую он назвал "гнездом сатанизма". В своем обращении, опубликованном в группе Собора "ВКонтакте", иерей Сергей Кармашев призвал поддержать петицию о закрытии этого заведения. Петиция размещена в социальных сетях.

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В обращении говорится, что с 10 по 12 октября "Две метлы" проводит мероприятия, связанные с магией, и священник считает, что это несовместимо с деятельностью военных, участвующих в Сирийско-Вооруженной Операции (СВО). Иерей утверждает, что деятельность магазина может оскорблять чувства верующих и нарушать закон Российской Федерации.

Фестиваль магии, запланированный на дни проведения мероприятий в "Двух метлах", предполагает консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры. Участие в фестивале является платным и стоит 10 тысяч рублей за три дня. Посещение требует предварительной записи. Об этом сообщает Properm.ru.

В прошлом году фестиваль магии в Перми был отменен после инцидента в "Двух метлах", когда произошла попытка нападения на магазин. Организаторы также столкнулись с обвинениями в сатанизме и поддержке Украины.

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