Полиция Нижнего Новгорода выясняет, кто проткнул кота палкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Зоозащитники в Нижнем Новгороде собирают деньги на лечение кота, которого кто-то проткнул деревянным колом, полиция выясняет подробности инцидента

Фото: https://images.saymedia-content.com/

На улице Голованова, 63 обнаружен кот, проткнутый насквозь деревянным колом. Его экстренно доставили в клинику, готовят к операции, - написала зоозащитница Лара Саплина на странице сообщества "Зоопатруль НН" в соцсети "ВКонтакте", разместив фото и видео пострадавшего животного.

Позже она сообщила, что животному проведена операция, палку удалили. Состояние кота, которого назвали Шани, стабильное, тяжелое, у него, по словам зоозащитницы, есть большая вероятность заражения крови. Горожане перечисляют деньги на лечение Шани.

В региональном управлении МВД сообщили, что занимаются этим инцидентом. Восьмого ноября в полицию поступило сообщение от зоозащитницы о жестоком обращении с животным около одного из домов, расположенных в Советском районе. По данному факту сотрудниками ОВД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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