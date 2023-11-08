Мигрант изнасиловал девушку после того, как она села к нему в автомобиль

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Магаданской области зарегистрирован случай уголовного преступления, в котором замешан мигрант. Об этом информирует официальный источник — Управление Следственного Комитета Российской Федерации в данном регионе.

Фото: wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно начальным данным, мужчина встретил 18-летнюю девушку в Магадане и обязался подвезти её на своем автомобиле до указанного места назначения. Однако, по информации следствия, изнасиловал девушку. По последней информации, суд удовлетворил просьбу следствия о наложении меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого.

На данный момент следователи расследуют все обстоятельства этого инцидента. Также правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить законность нахождения иностранца на территории России, сообщает Газета.Ru.

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