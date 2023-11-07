Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали фальшивомонетчиков, которые ежегодно изготавливали до 2 млрд рублей
Несколько крупных регионов оказались под влиянием банды фальшивомонетчиков. Члены группировки задержаны сотрудниками силовых структур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Совместно с МВД РФ пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — сказано в сообщении.
Уточняется, что задержанные не владеют информацией о количестве участников банды.
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