В Кирове пропала девятилетняя девочка

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Наталья Н. 2014 года рождения пропала в Кирове в последний день ноябрьских праздников, и до сих пор её судьба неизвестна. Ночью для поисков ребенка было сформировано восемь экипажей, однако результатов это не принесло.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Рост девочки составляет 135 сантиметров, телосложение нормальное, а волосы светло-русые до плеч. Одета она была в чёрно-розовую куртку, светло-голубые джинсы, черные ботинки и белую вязаную шапку.

Ежегодно в РФ тысячи детей становятся жертвой похищения или пропадают без вести. Такие случаи всегда вызывают тревогу у родителей и оставляют глубокий след в обществе. Все эти дети нуждаются в помощи и поддержке, чтобы быть найденными и вернуться к своим семьям.

Около 60% всех случаев пропаж – с девочками. Это связано с тем, что они более уязвимы и склонны к рискованным поступкам. Также выявлено, что большинство детей пропадают в период учебного года. Самыми опасными месяцами являются сентябрь и октябрь.