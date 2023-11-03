Врачи в Уфе обнаружили металлическую пулю в подбородка ребенка. Он проходил с ней два месяца. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 12-летний уфимец два месяца пугал родителей неизвестным воспалением на лице.
Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение городской детской больницы №17, где провели операцию по удалению металлической круглой пули для детских пистолетов.
В настоящее время ребенок получил помощь и выписан домой.
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