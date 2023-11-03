В Тюменской области осудили мошенника за махинации с земельным участком

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о мошеннических действиях, связанных с земельным участком.

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Обвиняемый, занимавший должность директора коммерческой организации, сотрудничал с тремя сообщниками из разных регионов России в период с сентября 2020 года по 17 августа 2021 года.

Они осуществляли мошеннические действия, направленные на приобретение земельного участка, принадлежащего Российской Федерации, по его кадастровой стоимости, создавая искусственные условия для продажи земли.

Фактическая стоимость участка составляла более 18 миллионов рублей, но они заплатили только кадастровую стоимость, которая составила чуть более 150 тысяч рублей.

В результате подсудимый был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд вынес решение в пользу гражданского иска Росимущества о взыскании суммы ущерба, причиненного виновником, сообщает tmn.aif.ru.

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