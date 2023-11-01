Трехлетняя девочка пережила клиническую смерть из-за удара током от батареи

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Тагиле трехлетней девочке стало плохо после удара током от батареи, вызвавший клиническую смерть. Случай произошел, когда малышка играла на кухне со своей сестрой.

Фото: "Отопление" by Yudismoscow is licensed under CC BY-SA 3.0.

Родители сумели вернуть ей сознание до прибытия скорой помощи. Проведенная кардиограмма показала, что девочка пережила клиническую смерть. Родители обратили внимание на блуждающий ток в трубах отопления, который, как оказалось, также встречался у соседей.

Семья обратилась в полицию, требуя проверки управляющей компании, ответственной за проведение капремонта в их доме. Состояние девочки стабилизировалось, но на ноге у нее остался шрам. Об этом сообщает tagilcity.ru.

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