В Нижнем Тагиле трехлетней девочке стало плохо после удара током от батареи, вызвавший клиническую смерть. Случай произошел, когда малышка играла на кухне со своей сестрой.
Родители сумели вернуть ей сознание до прибытия скорой помощи. Проведенная кардиограмма показала, что девочка пережила клиническую смерть. Родители обратили внимание на блуждающий ток в трубах отопления, который, как оказалось, также встречался у соседей.
Семья обратилась в полицию, требуя проверки управляющей компании, ответственной за проведение капремонта в их доме. Состояние девочки стабилизировалось, но на ноге у нее остался шрам. Об этом сообщает tagilcity.ru.
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