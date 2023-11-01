Сотрудник нефтяной компании в Татарстане был задержан за шпионаж в пользу ВСУ, следя за стратегическими объектами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, 33-летний работник "Нижнекамскнефтехима" присоединился к украинскому батальону "Свобода России"* в августе-сентябре. Украинские контрразведчики давали ему задачи, связанные со сбором разведывательной информации о военно-промышленных объектах в Татарстане.
Совместной операцией ФСБ и МВД удалось выявить и задержать шпиона. Теперь ему грозит лишение свободы до 20 лет.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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