В Татарстане задержали мужчину за шпионаж в пользу ВС Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудник нефтяной компании в Татарстане был задержан за шпионаж в пользу ВСУ, следя за стратегическими объектами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф

По информации источника, 33-летний работник "Нижнекамскнефтехима" присоединился к украинскому батальону "Свобода России"* в августе-сентябре. Украинские контрразведчики давали ему задачи, связанные со сбором разведывательной информации о военно-промышленных объектах в Татарстане.

Совместной операцией ФСБ и МВД удалось выявить и задержать шпиона. Теперь ему грозит лишение свободы до 20 лет.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.



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