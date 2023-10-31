В Свердловской области рядом с перевалом Дятлова пропала группа туристов

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Урале неподалёку от перевала Дятлова пропала группа, состоящая из пяти туристов. Оперативники проводят поисковые мероприятия.

Фото: Openverse by River rafting is licensed under CC BY 2.0.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, группа не была официально зарегистрирована. Он уточнил, что туристы запланировали сплав по реке Вижай, однако так и не появились в этом районе.

Как пояснили в МВД, у туристической группы могли возникнуть сложности из-за резкого похолодания или тяжёлых маршрутов. Подчёркивается, что в списке пропавших числятся пять мужчин из Березовского.

В районе перевала Дятлова работают спасатели, которые пытаются установить местонахождение туристов.

Ранее сообщалось, что в Грузии во время оползня пропала гражданка РФ. Позже женщину нашли мёртвой. Родственники опознали её тело.

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