На Урале неподалёку от перевала Дятлова пропала группа, состоящая из пяти туристов. Оперативники проводят поисковые мероприятия.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, группа не была официально зарегистрирована. Он уточнил, что туристы запланировали сплав по реке Вижай, однако так и не появились в этом районе.
Как пояснили в МВД, у туристической группы могли возникнуть сложности из-за резкого похолодания или тяжёлых маршрутов. Подчёркивается, что в списке пропавших числятся пять мужчин из Березовского.
В районе перевала Дятлова работают спасатели, которые пытаются установить местонахождение туристов.
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