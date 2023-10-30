Очевидцы считают, что нефтепродукты могут попасть в сеть ливневой канализации, а из нее в Волхов. Информацию об этом приводит пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.
После обследования специалисты обнаружили радужные разводы на земле, также чувствовался запах нефтепродуктов. Кроме того, был обнаружен резервуар, в котором могли находится продукты, содержащие нефть.
В настоящее время устанавливается площадь и степень загрязнения, а также владелец участка. В ведомстве полагают, что загрязнение связано с деятельностью прошлого собственника.
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