В Ленобласти обнаружили загрязненную нефтепродуктами почву

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Очевидцы считают, что нефтепродукты могут попасть в сеть ливневой канализации, а из нее в Волхов. Информацию об этом приводит пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Фото: Росприроднадзор

После обследования специалисты обнаружили радужные разводы на земле, также чувствовался запах нефтепродуктов. Кроме того, был обнаружен резервуар, в котором могли находится продукты, содержащие нефть.

В настоящее время устанавливается площадь и степень загрязнения, а также владелец участка. В ведомстве полагают, что загрязнение связано с деятельностью прошлого собственника.

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