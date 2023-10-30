В ДНР ищут двух военных, которые подозреваются в убийстве семьи из девятерых человек

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Силовые органы Донецкой Народной Республики (ДНР) разыскивают двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве семьи, состоящей из девяти человек. Преступление было совершено в Волновахе на юге республики. Эту информацию предоставили органы правопорядка региона.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Отделом МВД России "Волновахский" по ДНР разыскиваются за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), двое неизвестных…", — отмечает инсайдер.

Мужчинам, по предварительным данным, не больше 30 лет. Предполагается, что они имеют худощавое телосложение и высокий рост. У них есть автоматы, подозреваемые передвигаются на красно-белом мотоцикле.

28 октября в Волновахе ДНР неизвестные расстреляли семью из девяти человек, включая двоих несовершеннолетних.

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