В Одессе в течение нескольких минут прогремели два взрыва

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Одессы прогремели взрывы. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Журналисты украинского издания "Думская" сообщили о двух взрывах, прогремевших в Одессе в течение нескольких минут. При этом они не уточнили, были ли поражены какие-либо объекты в городе.

Ночью 30 октября взрывы также прозвучали в Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины.

Помимо этого, представитель ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что на территории Николаевской области начался пожар на одном из складов в результате взрывов. Возгорание уже ликвидировано специалистами экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали о сбитом украинском бомбардировщике Су-24 в небе над Одессой.