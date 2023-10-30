На территории Одессы прогремели взрывы. В городе звучат сирены воздушной тревоги.
Журналисты украинского издания "Думская" сообщили о двух взрывах, прогремевших в Одессе в течение нескольких минут. При этом они не уточнили, были ли поражены какие-либо объекты в городе.
Ночью 30 октября взрывы также прозвучали в Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины.
Помимо этого, представитель ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что на территории Николаевской области начался пожар на одном из складов в результате взрывов. Возгорание уже ликвидировано специалистами экстренных служб.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали о сбитом украинском бомбардировщике Су-24 в небе над Одессой.
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