Пожар произошёл после взрывов на складе в Николаевской области Украины

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила о пожаре на территории Николаевской области.

Фото: CreativeCommons by Mstyslav Chernov is licensed under CC BY-SA 3.0

По её словам, возгорание зафиксировали после взрывов на складе. При этом она добавила, что специалисты экстренных служб оперативно остановили распространение огня и ликвидировали пожар.

"Произошёл пожар на одном из складских помещений", — подтвердила Гуменюк в интервью украинскому телеканалу "Рада".

В ночь на 30 октября взрывы также прозвучали в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В регионах объявляли воздушную тревогу. Пока не уточняется, какие объекты были поражены.