Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила о пожаре на территории Николаевской области.
По её словам, возгорание зафиксировали после взрывов на складе. При этом она добавила, что специалисты экстренных служб оперативно остановили распространение огня и ликвидировали пожар.
"Произошёл пожар на одном из складских помещений", — подтвердила Гуменюк в интервью украинскому телеканалу "Рада".
В ночь на 30 октября взрывы также прозвучали в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В регионах объявляли воздушную тревогу. Пока не уточняется, какие объекты были поражены.
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