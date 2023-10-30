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Пожар произошёл после взрывов на складе в Николаевской области Украины

0:41
Происшествия

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила о пожаре на территории Николаевской области.

Пожар произошёл после взрывов на складе в Николаевской области Украины
Фото: CreativeCommons by Mstyslav Chernov is licensed under CC BY-SA 3.0

По её словам, возгорание зафиксировали после взрывов на складе. При этом она добавила, что специалисты экстренных служб оперативно остановили распространение огня и ликвидировали пожар.

"Произошёл пожар на одном из складских помещений", — подтвердила Гуменюк в интервью украинскому телеканалу "Рада".

В ночь на 30 октября взрывы также прозвучали в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В регионах объявляли воздушную тревогу. Пока не уточняется, какие объекты были поражены.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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