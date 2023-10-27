Подросток из Челябинской области умер после тренировки по борьбе

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Десятиклассник из города Карталы в Челябинской области впал в кому после тренировки по смешанным единоборствам.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Как написали "Известия", 16-летнего мальчика срочно госпитализировали в ночь на 26 октября. Там он и скончался, так и не придя в сознание.

Известно, что вечером 25 октября подросток был в своей секции по смешанным единоборствам, где отрабатывались болевые и удушающие приемы.

Причина смерти школьника будет установлена. По факту произошедшего уже открыто уголовное дело.

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