Тело мужчины со связанными ногами обнаружили в ручье в Ленинградской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Ленинградской области обнаружили в ручье тело неизвестного мужчины со связанными ногами, после чего обратились за помощью к полицейским.

Фото: Openverse

Как сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы, на теле россиянина также обнаружили ножевые ранения.

Сотрудники МВД выяснили, что погибший — это 34-летний житель Ленобласти, который пропал 13 октября. По данным оперативников, тело мужчины было найдено на территории Выборгского района.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Они приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ленобласти нашли мёртвой 65-летнюю женщину, которая 14 октября отправилась за грибами и не вернулась домой. Местные жители считают, что на неё мог напасть медведь. Однако эта информация официально не подтверждена.