Жители Ленинградской области обнаружили в ручье тело неизвестного мужчины со связанными ногами, после чего обратились за помощью к полицейским.
Как сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы, на теле россиянина также обнаружили ножевые ранения.
Сотрудники МВД выяснили, что погибший — это 34-летний житель Ленобласти, который пропал 13 октября. По данным оперативников, тело мужчины было найдено на территории Выборгского района.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Они приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Ленобласти нашли мёртвой 65-летнюю женщину, которая 14 октября отправилась за грибами и не вернулась домой. Местные жители считают, что на неё мог напасть медведь. Однако эта информация официально не подтверждена.
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