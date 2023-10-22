Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из лесов Ленинградской области найдено тело женщины, которая отправилась за грибами 14 октября и не вернулась домой.

Фото: openverse

По информации региональной аварийно-спасательной службы, в субботу, 21 октября, 65-летняя россиянка была обнаружена мёртвой добровольцами отряда "ЛизаАлерт". Отмечается, что впоследствии тело женщины передали полицейским. Точные причины смерти устанавливаются.

14 октября жительница Ленобласти пошла за грибами в лес, расположенный рядом с деревней Любочажье. Сельчане в соцсетях заявляли, что женщина якобы выходила на связь и жаловалась на то, что столкнулась с медведем. Как утверждают местные жители, пострадавшей пришлось бежать от дикого зверя. В оперативных службах пока не комментировали эти сведения.

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