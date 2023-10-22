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Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти

1:04
Происшествия

В одном из лесов Ленинградской области найдено тело женщины, которая отправилась за грибами 14 октября и не вернулась домой.

Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти
Фото: openverse

По информации региональной аварийно-спасательной службы, в субботу, 21 октября, 65-летняя россиянка была обнаружена мёртвой добровольцами отряда "ЛизаАлерт". Отмечается, что впоследствии тело женщины передали полицейским. Точные причины смерти устанавливаются.

14 октября жительница Ленобласти пошла за грибами в лес, расположенный рядом с деревней Любочажье. Сельчане в соцсетях заявляли, что женщина якобы выходила на связь и жаловалась на то, что столкнулась с медведем. Как утверждают местные жители, пострадавшей пришлось бежать от дикого зверя. В оперативных службах пока не комментировали эти сведения.

Ранее в Подмосковье были найдены тела тёщи и сына певца Стаса Намина. По подозрению в убийстве задержан пасынок музыканта. 

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Как не потеряться в лесу?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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