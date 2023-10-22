В Испании более сотни демонстрантов-палестинцев захватили отель, который, предположительно, принадлежит бизнесмену из Израиля, сообщили СМИ.
Отель в Барселоне занимали около часа.
"Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны", — передаёт EFE.
Демонстранты проводили митинг в поддержку Палестины, а после захватили отель. Они сняли с балконов здания флаги разных стран и заменили палестинскими. Спустя час "вандалы" ушли сами, ничего не разрушив.
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