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Студент из Приамурья несколько лет готовил массовое убийство в вузе

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Происшествия

В Приморском крае был вынесен приговор 19-летнему студенту, который собирался совершить массовое убийство в учебном заведении. Молодой человек уделял годы изучению огнестрельного оружия и анализировал ошибки, допущенные ранее лицами, совершившими подобные преступления.

Студент из Приамурья несколько лет готовил массовое убийство в вузе
Фото: ФСБ России

Он даже поделился своими планами с другом, однако последний испугался и отказался участвовать в этом.

"Изучал виды огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Амурской области.

Кроме прочего, несостоявшийся убийца изучал опыт "стрелков", которые когда-то совершили подобное преступление. Планы студента во время стали известны ФСБ.

Молодого человека приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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