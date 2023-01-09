Пермский стрелок Бекмансуров обжаловал пожизненное лишение свободы

Расстрелявший в пермском вузе студентов и преподавателей Тимур Бекмансуров подал апелляцию после того, как суд приговорил его к пожизненному сроку.

Апелляция была подана адвокатом осуждённого на следующий день после оглашения приговора.

«29 декабря защитником была подана апелляционная жалоба», — проинформировало издание 59.RU, ссылаясь на пресс-службу Пермского краевого суда.

Пожизненное лишение свободы было назначено Бекмансурову судьёй 28 декабря. Подсудимый просил принять во внимание своё неважное здоровье и изменить меру пресечения.

Трагедия с участием пермского стрелка произошла 20 сентября. Тогда в результате стрельбы по находящимся в здании пермского университета, которую открыл Бекмансуров, погибло 6 человек, ещё 60 были ранены.

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